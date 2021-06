Stiri pe aceeasi tema

- BUCUREȘTI, 27 mai – Sputnik. Purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, a comentat declarațiile președintelui SUA, Joe Biden, potrivit carora sancțiunile impotriva Nord Stream 2 sunt contraproductive la aceasta etapa, pentru ca proiectul este aproape de a fi finalizat. Oficialul a reiterat…

- ”Nu vom discuta despre o noua resetare a relatiilor cu Statele Unite”, a spus purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, pentru agentia Interfax. Acesta a subliniat ca, in urma tentativelor anterioare in acest sens, țara sa nu are cele mai bune experiente.Peskov a adaugat ca ar fi gresit sa…

- Un posibil summit intre presedintele rus, Vladimir Putin si omologul sau american, Joe Biden, ar putea avea loc online, in functie de recomandarile epidemiologilor, a declarat joi purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, conform agentiei Interfax, transmite dpa. Putin are programata…

- In timpul discuțiilor dintre președinеle Rusiei cel al Belarusului, Vladimir Putin și Aleksandr Lukașenko, care au durat aproximativ patru ore la Moscova, parțile au discutat despre cooperarea bilaterala in economie, precum și despre o serie de probleme sensibile, a declarat pentru RIA Novosti purtatorul…

- Purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, a venit cu precizari, dupa ce, miercuri, președintele rus Vladimir Putin le-a transmis rivalilor sai externi sa nu le treaca ”linia roșie” in relațiile cu Rusia. Potrivit lui Peskov, ”liniile roșii” pentru Moscova sunt tentativele de ingerinta in procesele…

- CHIȘINAU, 30 mar – Sputnik. Statelor Unite nu le va reuși sa vorbeasca cu Rusia de pe poziția de forța, a declarat Kremlinul, potrivit RIA Novosti. "Este imposibil. Americanii acum repeta ca pe o mantra - noi vom vorbi cu toata lumea de pe poziția de forța. Nici Putin, nici o alta persoana din…

- Kremlinul a comunicat marti ca a decis sa nu dezvaluie cu care dintre serurile anti-COVID-19 de fabricatie ruseasca va fi vaccinat presedintele Vladimir Putin în cursul zilei, transmite Agerpres, care citeaza Reuters. „În mod deliberat nu spunem ce vaccin va primi presedintele,…

- ​Kremlinul a comunicat marti ca a decis sa nu dezvaluie cu care dintre serurile antiCOVID-19 de fabricatie ruseasca va fi vaccinat presedintele Vladimir Putin în cursul zilei, transmite Reuters, citata de Agerpres. ”În mod deliberat nu spunem ce vaccin va primi presedintele,…