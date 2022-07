Țarile membre ale Uniunii Europene trebuie sa faca planuri de urgența pentru a fi pregatite pentru situația in care Rusia intrerupe total livrarile de gaze naturale, a avertizat miercuri șefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, citata de Associated Press . UE a impus deja sancțiuni Rusiei ca raspuns la invazia in Ucraina, inclusiv asupra petrolului și carbunelui, dar nu a interzis importurile de gaze de teama sa nu afecteze grav economia europeana. Dar șefa puterii executive a UE a spus ca blocul trebuie sa fie pregatit pentru intreruperi șoc venite de la Moscova. „De asemenea, trebuie sa…