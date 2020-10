Rusia ar putea închide din nou granițele din cauza coronavirusului Organizația Obșteasca a pasagerilor din Rusia propune examinarea inchiderii hotarelor rusești. Ingrijorarea este provocata de numarul tot mai mare de cazuri de infecție cu coronavirus. Din cauza creșterii continue a numarului de persoane infectate cu coronavirus, Organizația Obșteasca a pasagerilor a propus examinarea inchiderii frontierelor externe ale Rusiei. Despre acest lucru a anunțat RIA Citeste articolul mai departe pe noi.md…

