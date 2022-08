Rusia apelează la pușcăriași pentru a-și reface trupele care luptă în Ucraina. Sunt excluși violatorii, pedofilii, extremiștii și teroriștii Promisiuni de libertate și bogație sunt facute deținuților din celulele inghesuite ale inchisorilor din Rusia. Urmeaza convorbiri telefonice frenetice intre rude și deținuți care cantaresc oferta. Apoi, prizonierii dispar, lasandu-i pe cei dragi sa urmareasca rapoartele despre raniții care sosesc in spitale, relateaza CNN . Aceasta scena se joaca in comunitațile de deținuți din Rusia. Cu o armata regulata subțiata dupa aproape șase luni de invazie dezastruoasa și sangeroasa a Ucrainei, exista tot mai multe dovezi ca Moscova recruteaza prizonieri din Rusia pentru a-i trimite sa lupte in Ucraina.… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

