- Pentagonul a incercat sa evite confirmarea directa a testului chinez din aceasta vara, despre care a scris prima oara Financial Times, chiar daca presedintele Joe Biden si alti oficiali au exprimat ingrijorari generale legate de dezvoltarea de armo hipersonice de catre China. Dar Milley a confirmat…

- „Nu un progres major, ci de fapt niciun fel de progres nu exista. Exista in schimb potentialul unei posibile agravari a relatiilor in continuare, daca nu vom depune suplimentar eforturi semnificative pentru normalizarea lor”, a afirmat Riabkov, citat de RIA Novosti.In acest sens, ministrul rus a indicat…

- Actrița Yulia Peressild, in varsta de 37 de ani, și regizorul Klim Chipenko, de 38 de ani, de origine rusa, s-au imbarcat marți, 5 octombrie, intr-o racheta spre Stația Spațiala Internaționala pentru a filma prima producție in spațiu, relateaza Euronews . Rusia vrea sa inscrie puncte simbolice fața…

- In cazul in care Alianta Nord-Atlantica isi extinde infrastructura in Ucraina, Administratia Vladimir Putin a avertizat, luni, ca va reactiona. Guvernul de la Kiev a respins criticile, subliniind ca are dreptul de a-si urmari interesele proprii, informeaza agentia Reuters. Aleksandr Lukasenko, presedintele…

- Rusia acuza Statele Unite ca s-ar implica in alegerile parlamentare din septembrie. Ministerul de Externe de la Moscova l-a convocat pe ambasadorul american, John Sullivan, pentru a se plange pe amestecul giganților IT din SUA in scrutin.

- Ministerul rus de Externe l-a convocat pe ambasadorul american la Moscova, John Sullivan, pentru a se plange de amestecul "giganților digitali americani" in alegerile parlamentare din Rusia, care vor avea loc in aceasta luna, scrie The Guardian.

- Vicepreședintele SUA a acuzat miercuri China ca a intimidat țarile din Asia de Sud-Est. Este al doilea atac al Kamalei Harris asupra Beijingului in timpul vizitei sale in Asia, menite sa contracareze influența chineza in regiunea Indo-Pacific. In aceeași zi, Ministerul de Externe al Chinei a acuzat…