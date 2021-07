Rusia a anuntat marti ca a testat cu succes noul sau sistem de aparare antiracheta S-500, Moscova accelerand in ultimii ani dezvoltarea de noi arme, pe fondul tensiunilor cu Occidentul, informeaza AFP. "Noul sistem S-500 a efectuat exercitii de tragere asupra unei tinte balistice de mare viteza", a anuntat intr-un comunicat Ministerul Apararii al Federatiei Ruse. "Tinta a fost atinsa", adauga acest comunicat al armatei ruse, care a difuzat in premiera imagini cu S-500 in actiune. Potrivit acestei surse, dupa ce toate testele in curs vor fi incheiate, S-500 va fi desfasurat intr-o unitate din regiunea…