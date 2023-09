Stiri pe aceeasi tema

- Rusia a afirmat, in cursul noptii de duminica spre luni, ca a doborat mai multe drone ucrainene in Crimeea anexata, in regiunea Moscova, precum si in Belgorod si Voronej, aproape de Ucraina, noteaza AFP, citat de Agerpres."Au fost interceptate drone in zonele de vest, sud-vest, nord-vest si est ale…

- Ministerul rus al Apararii a anuntat vineri dimineata ca a doborat 42 de drone ucrainene in Crimeea, descriind un atac de o rara amploare asupra peninsulei anexate de Moscova in 2014, relateaza AFP și Agerpres.

- Razboi in Ucraina, ziua 545. Belgia a confirmat luni ca a inceput preparativele pentru a antrena piloti ucraineni in manevrarea avioanelor de lupta F-16 de fabricatie americana, transmite EFE.

- Ministerul rus al Apararii a anuntat sambata dimineata ca a fost dejucata o tentativa de atac cu 20 de drone ucrainene care vizau tinte in peninsula Crimeea, relateaza AFP si Reuters. Atacurile cu drone pe teritoriul Rusiei s-au inmultit de cand o drona a fost distrusa deasupra Kremlinului in luna mai.…

- Razboi in Ucraina, ziua 526. Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat miercuri ca atacurile Rusiei asupra infrastructurii portuare a țarii sale arata ca Moscova intenționeaza sa creeze o ”catastrofa globala”, cu o criza a piețelor alimentare,

- Forțele de aparare aeriana și flota Rusiei din Marea Neagra au interceptat duminica dimineața opt drone ucrainene deasupra portului Sevastopol din Crimeea, a declarat un oficial instalat de Moscova, citat de Reuters.

- Razboi in Ucraina, ziua 496. Președintele rus, Vladimir Putin ar putea sa ordone aruncarea in aer a centralei nucleare Zaporojie pentru a-și consolida poziția șubreda, scrie cotidianul britanic Times, intr-un editorial.

