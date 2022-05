Rusia amenință pe față Finlanda! ”Vom fi obligați să adoptăm măsuri” Rusia a avertizat joi Finlanda cu masuri de raspuns, inclusiv tehnico-militare, in urma deciziei istorice a liderilor acestei tari de a sustine aderarea ei la NATO, care, conform Moscovei, pune in pericol stabilitatea si securitatea in nordul Europei, relateaza agentia EFE, potrivit agerpres. ”Rusia se va vedea obligata sa adopte masuri de raspuns atat tehnico-militare, cat si de alta natura pentru a contracara amenintarile care au aparut pentru securitatea sa nationala”, mentioneaza MAE rus intr-un comunicat. Calendarul examenului de Bacalaureat 2022 ”Obiectivul NATO este clar: continuarea… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

