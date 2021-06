Stiri pe aceeasi tema

- Papa Francisc și-a exprimat duminica ingrijorarea in legatura cu „intensificarea activitaților militare” in Ucraina, potrivit AFP. Rusia este acuzata ca a trimis zeci de mii de soldați in...

- Un tribunal din Rusia va audia vineri, 2 aprilie, cazuri impotriva companiilor tehnologice Facebook, Twitter si Google, care sunt acuzate ca nu au sters postari prin care se cereau copiilor sa participe la proteste ilegale. Conform BBC, fiecare firma este implicata in cate trei cazuri separate,…

- O noua lege adoptata de Rusia cere ca toate dispozitivele inteligente comercializate, inclusiv telefoane, calculatoare și televizoare – sa vina cu software rusesc preinstalat, iar unii localnici o numesc drept „legea impotriva Apple‟, scrie Yahoo Finance , care citeaza Business Insider . Legea se aplica…

- Compania americana Google vrea sa impoziteze din iunie bloggerii straini de pe YouTube, inclusiv cei ruși. Despre acest lucru scrie "Kommersant". Potrivit publicației, compania a inceput sa trimita mesaje bloggerilor din Rusia, care iși monetizeaza canalele din contul publicitații, serviciului YouTube…

- Autoritațile ruse dau in judecata cinci platforme de socializare, acuzate ca nu ar fi șters știrile care ii indeamna pe copii sa participe la proteste ilegale, a transmis marți agenția de știri Interfax, citand un comunicat al unui tribunal din Moscova. Conform Reuters, impotriva Twitter, Google, Facebook…

- Autoritatile ruse dau in judecata cinci platforme de socializare pentru ca nu ar fi sters stirile care ii indeamna pe copii sa participe la proteste ilegale, a declarat marti un tribunal de la Moscova, transmite Reuters. Twitter, Google, Facebook au cite trei dosare impotriva lor, fiecare incalcare…