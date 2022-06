Vicepreședintele Consiliului de Securitate al Rusiei, Dmitri Medvedev, a declarat joi ca, in anumite circumstanțe, sancțiunile impotriva Moscovei pot fi considerate un act de agresiune și o justificare pentru razboi. „Aș dori sa subliniez inca o data ca, in anumite circumstanțe, astfel de masuri ostile pot fi calificate, de asemenea, drept un act de agresiune […] The post Rusia amenința dupa summit-ul NATO. „Sancțiunile ar putea fi o justificare pentru razboi” first appeared on Ziarul National .