- In cursul acestui turneu european, programat in perioada 6-11 martie, premierul canadian va merge la Londra, Riga, Berlin si Varsovia pentru a se "intalni cu parteneri si aliati si a discuta despre sustinerea Ucrainei", anunța oficialul, in cadrul unei conferinte de presa, relateaza Agerpres, care citeaza…

- In urma solicitarilor venite din partea liderilor proruși, avand susținerea comuniștilor, Duma de Stat a votat in mod ilegitim recunoașterea independenței regiunii Donbas din Ucraina. Informațiile din presa aservita Moscovei nu au intarziat sa apara indicand faptul ca cetațenii celor doua regiuni se…

- Vicepresedintele Statelor Unite ale Americii, Kamala Harris, a avertizat sambata ca fortele NATO in Europa de Est vor fi intarite si mai mult daca Rusia va ataca Ucraina, si a prevenit Moscova ca se expune unor sanctiuni economice severe fara precedent. „Pot afirma cu certitudine absoluta ca, daca Rusia…

- Americanii iau in serios amenințarile Rusiei. 1.000 de soldați americani vor fi trimiși „in zilele urmatoare” din Germania in Romania și alți circa 2.000 in Polonia pentru a asigura securitatea aliaților din Europa de Est. Purtatorul de cuvant al Pentagonului, John F. Kirby, a spus ca daca e nevoie,…

- SUA, Marea Britanie, Ucraina și alte state europene s-au opus cu inverșunare proiectului Nord Stream 2 și au avertizat ca Europa va deveni și mai dependenta de Moscova dupa deschiderea gazoductului, scrie CNN. Acum, conducta subacvatica este pregatita sa trimita gaze naturale din Rusia in Germania și…

- Secretarul american de stat Antony Blinken și-a amplificat avertismentul împotriva unei invazii ruse a Ucrainei, spunând ca daca „o singura forța rusa suplimentara” intra în Ucraina „într-un mod agresiv”, va avea ca rezultat un raspuns puternic din partea…

- Secretarul american de stat, Antony Blinken, s-a aflat marți in Ucraina, iar miercuri, el a sosit in Germania, la Berlin, unde a discutat cu aliații europeni probleme legate nu doar de situația acestei țari, ci și de securitatea continentului european. Cotidianul britanic The Guardian subliniaza ca,…

- Premierul polonez Mateusz Morawiecki a descris miercuri gazoductul Nord Stream 2, care leaga direct Rusia de Germania ocolind Ucraina, drept ''instrumentul de santaj'' al Moscovei, context in care a apreciat ca actuala crestere a preturilor la energie in Europa este deopotriva efectul comportamentului…