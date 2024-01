Stiri pe aceeasi tema

- Dmitri Medvedev, unul dintre cei mai apropiați colaboratori ai presedintelui rus Vladimir Putin, a avertizat joi, 11 ianuarie, ca orice atacuri din partea Ucrainei asupra locurilor din Rusia de lansare a rachetelor, folosind arme livrate de SUA si de aliatii lor, risca sa atraga un raspuns nuclear din…

- Decretul care prevede acordarea cetațeniei ruse strainilor care intra in armata in timpul razboiului din Ucraina a fost semnat joi de președintele Vladimir Putin și publicat pe portaul oficial de informații juridice din Rusia, relateaza agenția spaniola EFE, citata de Agerpres.Potrivit decretului, personalul…

- Anul 2023 a fost un an al respingerii contraofensivei ucrainene și al spulberarii mitului occidental despre izolarea politica a Moscovei, iar 2024 va fi un an al victoriei și al schimbarii puterii politice la Kiev, declara oficialii ruși, citați de presa pro-Kremlin.„Operațiunea speciala va continua,…

- Khaled Meshal, unul dintre liderii Hamas, a spus ca spera in continuarea in sprijinul Rusiei, in razboiul impotriva Israelului. “Moscova este unul dintre aliații cheie ai Hamas”, a declarat Khaled Mashal, la un post tv egiptean. De asemenea, a mulțumit Moscovei pentru ajutorul acordat. “Rușii au beneficiat…

- Medvedev jubileaza: 'Occidentul este foarte obosit de Ucraina!'Țarile occidentale au inceput "cu entuziasm" sa sprijine Israelul și pentru ca sunt foarte obosite de Ucraina, a declarat Dmitri Medvedev, vicepreședinte al Consiliului de Securitate al Federației Ruse."Occidentul este foarte obosit de…

- O reuniune deschisa a Consiliului de Securitate al ONU (CS) privind situația din Ucraina va avea loc la ora locala 15:00. Acest lucru a fost raportat de Misiunea Permanenta a Braziliei la ONU, care in octombrie este președinte al Consiliului de Securitate al organizației mondiale. {{709621}}„La ora…