- Rusia a alocat 16,2 miliarde de dolari din principalul fond suveran pentru a-si acoperi deficitul bugetar, relateaza AFP, potrivit news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit…

- Rusia intentioneaza sa cheltuie anul acesta 3.190 miliarde de ruble (54,62 miliarde de dolari) din Fondul sau suveran national (NWF) pentru a acoperi deficitul bugetar, conform unui proiect de buget publicat miercuri pe site-ul Ministerului de Finante, transmite Reuters. Fii la curent cu cele…

- In pofida ordinului de mobilizare al presedintelui Vladimir Putin, rubla a atins cel mai inalt nivel fata de dolarul american si euro din iulie, in tranzactiile de la Moscova. Rubla a avansat cu 3,5%, la 56,79 unitati pentru un dolar, cel mai ridicat nivel din 22 iulie. Controalele valutare si platile…

- Acest nou ajutor reprezinta a doua transa dintr-un pachet de maximum noua miliarde de euro acordati in 2022, propus pe 18 mai. ”Astazi (n.r. miercuri), Comisia propune o asistenta macrofinanciara suplimentara de 5 miliarde de euro pentru Ucraina”, a anuntat von der Lyen pe Twitter. Noul ajutor, sub…

- Fondul suveran de investitii al Norvegiei, cel mai mare din lume in conditiile in care detine active de peste 1.300 miliarde de dolari, a raportat miercuri pierderi de 1.680 miliarde de coroane norvegiene (174 miliarde de dolari) in primul semestru din 2022, dupa ce temerile privind o recesiune globala…

- Statele Unite vor oferi Ucrainei un ajutor financiar suplimentar, in valoare de 4,5 miliarde de dolari, care aduce astfel la 8,5 miliarde de dolari asistenta financiara pe care Washingtonul a acordat-o Kievului pentru acoperirea nevoilor bugetare de cand a inceput, in februarie, agresiunea Rusiei impotriva…

- Kievul a lansat o solicitare oficiala de consimtamant pentru titularii obligatiunilor sale internationale, propunand o inghetare a datoriilor pe doi ani pentru majoritatea obligatiunilor si acordand creditorilor termen pana pe 9 august pentru a vota propunerea. Smihal a mai spus ca Guvernul ucrainean…