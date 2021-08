Rusia admite testarea unui prototip al unui 'Poseidon' nuclear peste creasta Lomonosov

Stiri pe aceeasi tema

- Irina Topal este prima jucatoare din Moldova care a marcat in Liga Campionilor la fotbal pe plaja. In competiția, care se desfașoara in orașul Nazare din Portugalia, Irina evolueaza alaturi de campioana Ucrainei, Domino’s Pizza Metropolitan, in grupa C din care mai fac parte: WFC Zvezda (Rusia), AIS…

- Rusia a inceput testele celui mai mare și mai puternic submarin din lume, K-329 Belgorod, in Marea Alba. Cu o lungime de 180 de metri, Belgorod va fi primul submarin purtator de torpile nucleare „Poseidon” (arma „Apocalipsei”). Video of the Russian navy belgorod submarine which just sailed for the first…

- Rusia a testat submarinul nuclear Belgorod in Marea Alba. Este cel mai mare submarin construit in ultimii 30 de ani. Dupa ce va primi aprobarea pentru utilizare, nava va fi capabila sa lanseze lovituri nucleare cu sase torpile Poseidon intercontinentale.

- Rusia a testat pentru prima data un submarin nuclear gigant, nou, in ape deschise, la cateva zile dupa infruntarea in Marea Neagra cu Marea Britanie. Belgorod este considerat a fi cel mai mare submarin dezvoltat oriunde in lume in ultimii 30 de ani, a fost incercat in Marea Alba, in weekend,…

- Primul summit dintre Joe Biden și Vladimir Putin s-a incheiat miercuri cu o declarație comuna referitoare la „stabilitatea strategica”. Casa Alba a dat-o publicitații dupa conferința de presa susținuta de președintele american la Geneva, conferința in care Joe Biden menționa, intre altele, ca ultimul…

- Rusia a ridicat vineri un avion de vânatoare MiG-31 pentru a escorta un avion militar al SUA deasupra Marii Barents, a relatat agenția rusa de presa RIA, citând un comunicat al Marinei ruse, relateaza Reuters.Potrivit RIA, armata rusa a spus ca avionul american a fost identificat…

- In ultimul an, Rusia a facut din baza aeriana de la Nagurskoie situata in arhipeleagul Franz Josef, Oceanul Arctic, un avanpost naval avansat. Este insa doar una din bazele militare pe care Rusia le modernizeaza pentru a-si implini ambitiile intr-o regiune bogata in zacaminte de petrol si gaze, relateaza…

