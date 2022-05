Stiri pe aceeasi tema

- Guvernatorul regiunii ruse Belgorod, Viaceslav Gladkov, a afirmat ca presupusele bombardamente ale Ucrainei s-au soldat cu un mort si sase raniti. Autoritatile ucrainene nu au raspuns inca la acuzatie, transmite The Kiev Independent.

- Și in Rusia, dincolo de granița cu Ucraina, in satele din apropiere, cad bombe, sunt atacuri, se dau lupte. De data asta, dupa cum afirma partea rusa, atacatorii sunt ucrainenii. Astazi, in apropierea satului Stara Nelidovka a ars un depozit de muniție. Guvernatorul regiunii Belgorod, Vyacheslav Gladkov,…

- Podolyak a atras atenția asupra ostilitaților sporite in estul Ucrainei și asupra incercarilor Rusiei de a „distruge complet” orașul-port Mariupol. Anterior, el a spus ca exploziile auzite in trei provincii rusești de la granița cu Ucraina au fost „karma” și o plata pentru invazia Rusiei in țara. „Mai…

- Mai multe explozii s-au auzit miercuri dimineata in regiunea Belgorod din Rusia, aflata la aproximativ 40 de kilometri nord de granita cu Ucraina. Guvernatorul regiunii, Viacheslav Gladkov, a spus ca un depozit de munitie a explodat.

- Rusia a afirmat luni ca un oraș din regiunea sa Belgorod, de la frontiera cu Ucraina, a fost bombardat de peste granița, a transmis agenția rusa de stat TASS. Doua persoane au fost ranite in urma bombardamentului asupra așezarii Zhuravlevka din regiunea Belgorod, a scris guvernatorul Vyacheslav Gladkov…

- Statul Major al armatei ucrainene a anunțat, duminica, ca Rusia a desfasurat lansatoare mobile de rachete de tip Iskander-M, la mai putin de 60 de kilometri de frontiera cu Ucraina, potrivit AFP, citat de News.ro . „Potrivit informatiilor disponibile, lansatoare Iskander-M au fost desfasurate la 60…

- Rusia a afirmat duminica ca un sat din regiunea sa Belgorod, de la frontiera cu Ucraina, a fost bombardat de peste granița, a transmis agenția rusa de stat TASS, citand un oficial local, relateaza Reuters. Oficialul citat, Vladimir Pertsev, a precizat ca nu s-au inregistrat victime sau pagube dupa ce…

- Arde baza petroliera din Belgorod, Rusia. Presa din regiune scrie ca doua elicoptere din Ucraina au atacat baza, iar la moment nu sunt victime. „Incendiul de la depozitul de petrol a avut loc in urma unei lovituri aeriene a doua elicoptere ale forțelor armate ale Ucrainei, care au patruns pe teritoriul…