Stiri pe aceeasi tema

- Rusia i-a acuzat miercuri pe aliații occidentali ai Ucrainei ca au contribuit la planificarea și realizarea atacului cu rachete din 22 septembrie asupra sediului flotei Marii Negre din Crimeea, relateaza Associated Press, citat de The Guardian.„Nu exista nicio indoiala ca atacul a fost planificat in…

- Viktor Sokolov, comandantul Flotei Ruse de la Marea Neagra și unul dintre cei mai importanți ofițeri marini din Rusia, a fost prezentat marți la o videoconferința, la o zi dupa ce forțele speciale ucrainene au declarat ca l-au ucis in atacul asupra Seveastopolului din 22 septembrie, relateaza Reuters.In…

- Viktor Sokolov, comandantul Flotei Ruse de la Marea Neagra si unul dintre cei mai importanti ofiteri ai Marinei ruse, a fost fotografiat marti participand la o videoconferinta, la o zi dupa ce fortele speciale ucrainene au anuntat ca l-au ucis, noteaza Reuters. Intr-o fotografie publicata de Ministerul…

- Viktor Sokolov, comandantul Flotei Ruse de la Marea Neagra si unul dintre cei mai importanti ofiteri ai Marinei ruse, a fost fotografiat marti participand la o videoconferinta, la o zi dupa ce fortele speciale ucrainene au anuntat ca l-au ucis, noteaza Reuters.Intr-o fotografie publicata de Ministerul…

- Mihailo Podoliak, consilierul principal al președintelui Ucrainei, a declarat pe pagina sa de Twitter, dupa noul atac cu drone asupra Moscovei, ca vor exista mai multe „drone neidentificate”. „Moscova se obișnuiește rapid cu un razboi cu drepturi depline, care, la randul sau, se va muta in curand pe…

- Ambasada Rusiei in Republica Moldova a anuntat ca va inceta temporar sa ofere programari pentru chestiuni consulare, in ceea ce oficialii moldoveni spun ca este o situatie legata de ordinul autoritatilor tarii de a reduce personalul diplomatic al Moscovei, relateaza Reuters.Un comunicat transmis sambata…

- Armata rusa a declarat marți ca a distrus in cursul nopții doua drone navale ucrainene care au atacat una dintre navele sale de patrulare in Marea Neagra, in centrul tensiunilor dintre Kiev și Moscova in ultimele zile, potrivit Le Monde . Dronele au fost „distruse cu ajutorul armelor navei rusești…

- Administratia Vladimir Putin a amenintat, luni, ca Rusia va avea riposte militare dure dupa atacurile "teroriste" comise de grupuri ucrainene in Moscova si Crimeea, Moscova denuntand sprijinul oferit de Occident Kievului, noteaza Mediafax."Noi consideram aceste evenimente va fiind metode teroriste…