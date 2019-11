Stiri pe aceeasi tema

- Dupa o conferinta recenta a serviciilor externe de securitate si agentiilor guvernamentale, seful Serviciului de Securitate al Rusiei, FSB, a facut un anunt suprinzator, potrivit caruia Rusia si Statele Unite au realuat cooperarea pe probleme de securitate cibernetica.

- Statele Unite sunt pregatite sa evacueze aproximativ 1.000 de militari din nordul Siriei, a spus seful Pentagonului, Mark Esper. Un oficial american a declarat ca situatia din nord-estul Siriei se deterioreaza rapid si a confirmat ca fortele proturce intre care se numara si extremisti au avansat pe…

- O sursa de la Consiliul pentru Securitate Nationala (NSC) aflata în direct contact cu discutiile a declarat pentru Newsweek ca Donald Trump "a fost înfrânt" de presdintele turc Recep Tayyip Erdogan, citeaza Rador.În cursul unei convorbiri telefonice între…

- Theodor Paleologu a postat un mesaj ironic, pe pagina personala de Facebook, la adresa contracandidaților la Președinție, Viorica Dancila și Dan Barna, care se pregatesc sa plece in Statele Unite. Paleologu le ureaza celor doi, drum bun și o ședere prelungita, afirmand ca de ramanand departe de țara,…

- Libertatea este partenerul media al lansarii carții autobiografice a lui Edward Snowden in Romania, volum care apare azi in 20 de țari, la noi prin munca Editurii Nemira. Ne place acest demers, pentru ca presa este distribuita in rolul democratic de a-i descuraja pe cei puternici și de a participa,…

- Fostul șef al Serviciului de Informații Externe, Claudiu Saftoiu, a afirmat, luni, in emisiunea Adriana Nedelea LA FIX, ca PSD și ALDE "iși dau șah unul altuia". "Situația e de genul: scapa cine poate. PSD și ALDE iși dau șah unul altuia. Tariceanu ramane un candidat neconsolat la prezidențiale, probabil…

- Relatia cu SUA este una privilegiata si trebuie consolidata, in conditiile in care Parteneriatul Nord-Atlantic este singura garantie reala a Romaniei, a declarant intr-o conferinta de presa desfasurata vineri, la Suceava, candidatul Aliantei USR-PLUS la prezidentialele din noiembrie, Dan Barna. “Parteneriatul…

- Presedintele Klaus Iohannis va fi primit, astazi, la Washington, de omologul sau american, Donald Trump, in cadrul unei vizite de lucru pe care o efectueaza in Statele Unite ale Americii, potrivit Agerpres. Potrivit agendei sefului statului, la ora locala 14,00, el va fi intampinat la Casa Alba de presedintele…