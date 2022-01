Stiri pe aceeasi tema

- Uniunea Europeana nu vede niciun motiv sa dramatizeze tensiunile dintre Ucraina si Rusia si nu intentioneaza deocamdata sa se ia dupa Statele Unite care au rechemat familiile diplomatilor lor, a anuntat luni seful diplomatiei europene, citat de France Presse, Reuters și news.ro. "Cred ca nu ar…

- Printre o serie de posibile sanctiuni occidentale impotriva guvernului presedintelui Vladimir Putin, Germania ar putea bloca autorizarea conductei Nord Stream 2, daca Rusia va invada Ucraina. Dar masura ar risca sa exacerbeze o criza a aprovizionarii cu gaze in Europa, care a determinat cresterea preturilor…

- Rusia a organizat marți exerciții cu tragere reala, cu trupe și tancuri, lânga granița cu Ucraina, sugerând o perspectiva defavorabila în privința discuțiilor cu Statele Unite, avute cu doar o zi înainte. La o zi dupa ce partea americana a cerut Rusiei la discuțiile…

- Adjuncta secretarului de stat american Wendy Sherman a declarat ca SUA au reiterat, in cadrul consultarilor de luni de la Geneva privind arhitectura de securitate, cateva avertismente occidentale la adresa Rusiei in privinta unei eventuale invadari a Ucrainei. Aceste semnale au fost ferme in respingerea…

- Statele Unite au declarat vineri ca sunt pregatite sa discute propunerile Rusiei care vizeaza limitarea drastica a influenței americane și NATO în vecinatatea sa, avertizând din nou ca o invazie a Ucrainei de catre Moscova ar avea consecințe „masive”, potrivit AFP. „Suntem…

- În ajunul unei întâlniri între Joe Biden și Vladimir Putin, Casa Alba anunța ca daca Rusia ataca Ucraina, Statele Unite sunt gata sa ia sancțiuni financiare și sa mai staționeze trupe în Europa dar nu sa mearga atât de departe cu un raspuns militar direct, scrie AFP.Un…

- Rusia a concentrat peste 94.000 de soldați în apropierea granițelor Ucrainei și s-ar putea sa se pregateasca pentru o ofensiva militara pe scara larga la sfârșitul lunii ianuarie, a declarat vineri ministrul ucrainean al Apararii, Oleksii Reznikov, în fața parlamentului, citând…

- Avioane de lupta și nave de lupta rusești au exersat respingerea atacurilor aeriene asupra bazelor navale și au raspuns cu lovituri aeriene in timpul unor exerciții militare in Marea Neagra, a relatat miercuri Interfax, in timp ce Ucraina vecina a organizat și ea exerciții de lupta, conform Reuters.…