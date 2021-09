Rusia: A treia zi consecutivă cu un număr record de decese asociate Covid-19 Rusia a înregistrat joi un nou record de decese asociate maladiei Covid-19, pentru a treia zi consecutiva, pe fondul unei campanii de vaccinare care se desfasoara într-un ritm lent si al absentei masurilor de carantina în pofida valului epidemiologic provocat de varianta Delta a noului coronavirus.



În ultimele 24 de ore, 867 de persoane au murit din cauza noului coronavirus în aceasta tara, potrivit bilantului publicat de Guvernul rus, informeaza Agerpres. Miercuri, acest bilant a fost de 857 de decese.



Numarul noilor infectari a crescut cu 23.888, un… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Rusia si-a egalat joi recordul de decese zilnice asociate COVID-19, autoritatile nereusind de luni de zile sa opreasca infectarile cu noua varianta Delta de coronavirus, pe fondul unui ritm lent de vaccinare si in absenta unor masuri restrictive, relateaza AFP. Potrivit cifrelor guvernamentale, 820…

- Potrivit cifrelor guvernamentale, 820 de persoane au murit din cauza COVID-19 in ultimele 24 de ore, un nivel echivalent cu recordul absolut inregistrat pe 26 august 2021. Infectarile zilnice sunt, de asemenea, in crestere, ajungand pana la 21.438 de cazuri, potrivit Reuters .Rusia este tara din Europa…

- Rusia a inregistrat joi un nou record de decese zilnice asociate maladiei COVID-19 de la inceputul pandemiei. 820 de persoane infectate cu noul coronavirus au murit. Campania de vaccinare avanseaza intr-un ritm lent. De asemenea, masurile de izolare a populatiei sunt in mare parte absente, in pofida…

- Un numar de 820 de persoane au murit in Rusia in ultimele 24 de ore, potrivit bilantului zilnic publicat de centrul de gestionare a crizei sanitare din cadrul Guvernului. Este un nou record inregistrat de Rusia, precedentul fiind de 819 decese, la 14 august 2021, relateaza AFP, citata de Agerpres .…

- Un bilanț al guvernului de la Moscova a aratat 815 decese de Covid in ultimele 24 de ore și 22.277 de cazuri noi. Rusia, a patra țara cel mai afectata din lume in ceea ce privește cazurile, a fost lovita de la mijlocul lunii iunie de un nou val de infecții cauzate de varianta Delta extrem de transmisibila,…

- Rusia a inregistrat marți un nou record de decese zilnice cauzate de COVID-19 in ultima luna, țara fiind puternic afectata de raspandirea variantei Delta a noului coronavirus. In ultimele 24 de ore, 780 de persoane au murit din cauza COVID-19 in Rusia, depașind recordul anterior de 752 de morți stabilit…

- Rusia a înregistrat marți un nou record de decese zilnice cauzate de COVID-19 în ultima luna, țara fiind puternic afectata de raspândirea variantei Delta a noului coronavirus. În ultimele 24 de ore, 780 de persoane au murit din cauza COVID-19 în Rusia, depașind…

- Guvernul rus a inregistrat sambata 697 de decese din cauza Covid-19 in ultimele 24 de ore, un record pentru a cincea zi la rand in momentul in care tara este afectata de variata Delta, scrie AFP, potrivit news.ro. Rusia a inregistrat 24.439 de noi cazuri sambata, ceea ce corespunde celui mai…