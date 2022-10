Stiri pe aceeasi tema

- Opt persoane au fost reținute in urma atacului de la sfarșitul saptamanii trecute de pe podul din Crimeea, iar forțele de securitate ale Rusiei au numit o persoana de rang inalt din Ucraina drept principalul organizator, transmite agenția de știri de stat Tass, citata de The Guardian. „Serviciul Federal…

- Rusia trebuie sa raspunda atacului Ucrainei asupra podului din Crimeea ucigand direct teroristii, a declarat vicepresedintele Consiliului rus de Securitate, Dmitri Medvedev, fost președinte și premier. Intr-un interviu publicat pe canalul Telegram al unei jurnaliste, Medvedev a spus: „Rusia poate raspunde…

- Explozia care a distrus podul Kerci și mandria lui Putin, sambata, a dus la apariția un nou cor sinistru de voci, la Kremlin, care cer represalii brutale impotriva Ucrainei, scrie Politico. Personajele publice din Rusia care il susțin pe dictatorul de la Moscova și invazia lui bolnava vor un „raspuns…

- Aproximativ 80 de persoane au fost salvate, iar pentru 15 sunt temeri ca ar fi disparute, dupa ce o ambarcațiune(barca) de migranți a eșuat in marile furtunoase.Salvatori și localnici s-au luptat pentru a salva zeci de migranți prinși intre stanci și valuri dupa ce o barca de migranți a eșuat pe insula…

- SUA și aliații sai vor distruge trupele și echipamentele Rusiei in Ucraina și ar scufunda flota rusa din Marea Neagra daca Putin va folosi arme nucleare, a precizat duminica fostul director al CIA, David Petraeus, transmite The Guardian . De asemenea, generalul american in retragere a mai spus ca nu…

- Președintele SUA, Joe Biden, a declarat ca Rusia nu ar trebui sa fie desemnata drept stat sponsor al terorismului, o eticheta pentru care Ucraina a facut presiuni in contextul invaziei continue a Rusiei, in timp ce Moscova a avertizat ca aceasta ar duce la ruperea legaturilor dintre SUA și Rusia, transmite…

- Ziua Nationala a Ucrainei este marcata astazi, 24 august, sub o mare tensiune, la sase luni de la lansarea invaziei ruse, in momentul in care Statele Unite vor anunta un nou ajutor militar de 3 miliarde de dolari, cel mai mare acordat vreodata Kievului, potrivit AFP. „Trebuie sa fim…

- Razboiul din Ucraina a inceput cu Crimeea și trebuie sa se incheie cu eliberarea acesteia, a declarat președintele Volodimir Zelenski. Președintele Ucrainei a vorbit la cateva ore dupa ce o serie de explozii au lovit baza militara Saky de langa Novofedorivka, in vestul Crimeei. Zelenski nu a menționat…