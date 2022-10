Stiri pe aceeasi tema

- Rusia a restrictionat accesul la aplicatia de streaming de muzica SoundCloud, invocand ”informatii false” despre ceea ce Moscova numeste o ”operatiune militara speciala” in Ucraina, a informat duminica agentia de stiri Interfax, citand agentia de supraveghere al comunicatiilor Roskomnadzor (RKN),…

- Autoritatile și forțele de ocupatie pro-ruse din regiunile ucrainene Zaporojie, Herson si Lugansk au anuntat marti seara victoria la referendumurile de anexare a acestor teritorii la Rusia, referendumuri denuntate ca ilegitime de Kiev si de tarile occidentale, transmite AFP. Comisia electorala a regiunii…

- Roskomnadzor, autoritatea de supraveghere a comunicațiilor din Rusia, a eliminat peste 133.000 de materiale care conțin falsuri despre armata rusa și solicita participarea la revolte de la inceputul operațiunii militare din Ucraina, a anunțat organismul, prin serviciul de presa, intr-un raport preluat…

- Rusia admite ca Ucraina are un avans substanțial in razboiul de pe propriul ei teritoriu, reușind sa penetreze liniile rusești in estul Ucrainei. Recunoașterea acestei situații a venit de la Vitali Gancev, instalat de ruși la conducerea orașului Kupiansk. Aceasta localitate, ocupata de militari ruși,…

- Acest nou ajutor reprezinta a doua transa dintr-un pachet de maximum noua miliarde de euro acordati in 2022, propus pe 18 mai. ”Astazi (n.r. miercuri), Comisia propune o asistenta macrofinanciara suplimentara de 5 miliarde de euro pentru Ucraina”, a anuntat von der Lyen pe Twitter. Noul ajutor, sub…

- Autoritațile ruse au blocat sau au șters aproximativ 138.000 de site-uri web de cand Moscova și-a inceput invazia in Ucraina, in luna februarie, a anunțat luni procurorul general al țarii, potrivit The Moscow Times.In urma a peste 300 de solicitari din partea procurorilor, Roskomnadzor, autoritatea…

- Rusia foloseste Ucraina ca un teren de testare pentru posibile atacuri impotriva altor tari europene, spune presedintelui Volodimir Zelenski. „Rusia testeaza in Ucraina tot ceea ce poate fi folosit impotriva altor tari europene”, a spus președintele Ucrainei. „A inceput cu razboiul gazelor si a incheiat…

- Militarii ruși continua sa execute bombardamente in Donbas, regiunea estica a Ucrainei, ceea ce sugereaza ca Rusia este inca departe de a deține controlul asupra acestei regiuni. Aceasta informație privind evoluția razboiului apare in cel mai recent raport, din 10 iulie, al serviciului de informații…