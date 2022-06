Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Finantelor din Rusia a anuntat joi ca si-a indeplinit ''deplin'' obligatiile privind doua emisiuni de eurobonduri, trimitand 12,51 miliarde de ruble (234,5 milioane de dolari) pentru plata cupoanelor catre Depozitarul National de Decontari (NSD), transmite Reuters.

- Președintele Rusiei, Vladimir Putin a semnat decretul de avansare in grad a general-maiorului Igor Konașenkov, purtatorul de cuvant al Ministerului Apararii de la Moscova, anunța agenția TASS . „Lui Igor Evghenievici Konașenkov i se atribuie gradul militar de general-locotenent”, stipuleaza decretul.…

- Moscova a avertizat luni ca livrarile Occidentului de arme cu raza lunga de actiune catre Kiev vor obliga Rusia sa respinga fortele ucrainene si mai departe de granițele sale, crescand, in esența, riscul unor potentiale pierderi teritoriale de catre Ucraina in urma invaziei ruse, relateaza Reuters .…

- O propunere de a condamna urgența sanitara provocata in regiune de razboiul declanșat de Rusia in Ucraina va fi discutata joi in cadrul adunarii Organizației Mondiale a Sanatații, relateaza BBC . In cadrul aceleași ședințe, a fost inaintata o rezoluție a Rusiei, dar care nu face nicio mențiune despre…

- O statuie a lui Lenin a fost reinstalata in orasul portuar Henichesk din regiunea Herson, localitatea fiind ocupata de fortele Federatiei Ruse. Statuia fusese taiata deasupra genunchilor si inlaturata de pe soclu in urma cu cativa ani. Acum cateva luni, Vladimir Putin l-a „invinuit" pe Lenin pentru…

- Karl Nehammer, cancelarul Austriei, a apreciat, joi, dupa intalnirile cu presedintii Ucrainei si Rusiei, Volodimir Zelenski și Vladimir Putin, ca inca mai exista o fereastra pentru pace, dar luptele vor fi mai grele inainte de a se ajunge pana la ea, informeaza APA, DPA și Agerpres . „Ambele parti se…

- Ungaria va incalca sanctiunile impuse Rusiei de catre UE daca da curs promisiunii de a plati Moscovei gazul natural in ruble, a declarat vineri la postul CNN presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.„Am facut o analiza a decretului lui Putin si situatia este foarte clara din punct de vedere…

- Vladimir Putin anunta saptamana trecuta ca clientii europeni ai Gazprom au obligatia sa-si plateasca facturile in ruble si nu in euro sau dolari, o masura care a fost prezentata drept represalii fata de sanctiuni impuse Rusiei de catre Occident, care a blocat o mare parte a rezervelor ruse de devize,…