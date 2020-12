Rusia a înregistrat noi recorduri de contaminări și decese Rusia a inregistrat joi recorduri la numarul de infecții cu noul coronavirus și la decese, in absența unei carantinari generalizate pe fondul celui de-al doilea val al pandemiei care lovește țara, scrie AFP. Autoritațile au anunțat 635 de morți și 29.935 noi contaminari in ultimele 24 de ore, cu un total de peste 2,96 milioane de cazuri. Numarul deceselor atinge 53.096. Moscova, in continuare principalul focar al epidemiei, a inregistrat un record de contaminari zilnice (8.203). A patra cea mai afectata țara din lume, Rusia inregistreaza de acum noi recorduri in fiecare saptamana, cu o situație… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

