- Ministerul Afacerilor Externe a anunțat ca va gazdui joi o runda de consultari (in format hibrid) a miniștrilor afacerilor externe ai statelor din Formatul București 9 (B9) cu ministrul francez pentru Europa și afaceri externe, Jean-Yves Le Drian, aflat in vizita la București. Din Formatul B9 fac parte…

- Președintele american Joe Biden a dezvaluit planurile țarii in cazul "invaziei" Rusiei in Ucraina. Potrivit liderului american, Washingtonul va transfera forțe in țarile NATO din Europa de Est: Bulgaria, Ungaria, Letonia, Lituania, Polonia, Romania, Slovacia, Republica Ceha și Estonia. In același timp,…

- Discuțiile au prilejuit un schimb de opinii cu privire la impactul acțiunilor Rusiei asupra securitații aliaților și partenerilor din regiune și coordonarea intre statele aliate.In intervenția sa, Președintele Klaus Iohannis a salutat dialogul in Formatul București 9 (B9), fapt ce confirma valoarea…

- Președintele SUA, Joe Biden, are consultari joi seara cu omologul sau roman, Klaus Iohannis, și liderii celorlalte state aliate est-europene din formatul București 9. Tema pusa in discuție este situația tensionata de la granița cu Ucraina, unde Rusia a mobilizat trupe, iar occidentalii se tem ca urmeaza…

- Președintele american Joe Biden are consultari joi seara, care au inceput de la ora 20:45, prin videoconferința cu președintele Klaus Iohannis și liderii celorlalte state aliate est-europene din formatul București 9. Tema principala a discuțiilor este situația tensionata de la granița ucraineana, unde…

- Președintele SUA Joe Biden va avea consultari prin videoconferința, joi, cu președintele Klaus Iohannis și liderii celorlalte state aliate est-europene din cadrul formatului București 9, potrivit Calea Europeana. Principala tema de discuție este convorbirea pe care a avut-o cu președintele rus Vladimir…

- Președintele american Joe Biden va avea joi consultari cu noua țari est-europene membre ale NATO despre convorbirea pe care a avut-o cu președintele rus Vladimir Putin și despre temerile legate de o invazie in Ucraina, a anunțat miercuri Casa Alba, potrivit AFP.Joe Biden va avea o discuție telefonica…