Rusia a început să furnizeze Indiei sisteme de rachete de apărare antiaeriană S-400, în pofida riscului de sancţiuni Livrarile expun India riscului de a fi sanctionate de Statele Unite in temeiul unei legi americane din 2017, menita sa descurajeze tarile sa cumpere echipamente militare rusesti. ”Primele livrari au fost deja incepute”, a declarat Sugaiev, duminica, citat de Interfax, la un targ comercial din Dubai. El a spus ca prima unitate a unui sistem S-400 va ajunge in India pana la sfarsitul acestui an. Acordul de 5,5 miliarde de dolar, pentru cinci sisteme de rachete sol-aer cu raza lunga de actiune, despre care India spune ca are nevoie pentru a contracara o amenintare din partea Chinei, a fost semnat… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

