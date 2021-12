Stiri pe aceeasi tema

- Rusia a negat vineri ca ar fi implicata in pregatirea unei lovituri de stat in Ucraina in data de 1 sau 2 decembrie, asa cum anuntase anterior presedintele ucrainean Volodimir Zelenski intr-o conferinta de presa la Kiev, relateaza EFE si Interfax. "Rusia nu are niciun fel de planuri de a se…

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunțat vineri ca a primit informații despre o lovitura de stat împotriva sa ce ar urma sa aiba loc saptamâna viitoare, relateaza agenția Reuters.Zelenski a facut anunțul în timpul unei conferințe de presa în cadrul careia a…

- Dezvoltarea relatiilor bilaterale dintre Ucraina si Turcia a contribuit la consolidarea fortelor armate ale celor doua tari, a declarat miercuri presedintele ucrainean Volodimir Zelenski, dupa o convorbire telefonica cu omologul sau turc, Recep Tayyip Erdogan, relateaza agentiile de presa Reuters…

- Rusia nu a fost invitata sa participe la o reuniune virtuala organizata de Statele Unite ale Americii si la care iau parte 30 de tari, pe agenda discutiilor fiind combaterea criminalitatii informatice si mai ales a atacurilor de tip ransomware. Informația aparține unui inalt oficial al administratiei…

- Cancelarul german Angela Merkel si presedintele francez Emmanuel Macron au discutat luni la telefon cu presedintii Ucrainei si Rusiei, pentru a vorbi despre conflictul ucrainean, si au convenit ca este nevoie ca ministrii lor de Externe sa aiba o intalnire, a anuntat guvernul german, transmite Reuters.…

- Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a declarat, vineri, ca un razboi cu Rusia „este o posibilitate” și ca iși dorește sa aiba o intalnire de substanța cu Vladimir Putin, relateaza Reuters, citata de digi.24.

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat vineri ca un razboi total cu Rusia este o posibilitate si ca isi doreste sa aiba o intalnire substantiala cu presedintele rus Vladimir Putin, potrivit Reuters. Intrebat la Summitul Strategiei Europene de la Ialta (YES) daca ar putea exista…

