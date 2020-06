Stiri pe aceeasi tema

- Rusia a inaugurat Catedrala Armatei ruse, care ilustreaza faptele militare din istoria acestei tari, inclusiv victoria asupra Germaniei naziste si recenta anexare a Crimeei, relateaza Agerpres, citand agentiile DPA si EFE.

- Considerand ca varful pandemiei de Covid-19 in Rusia a trecut, presedintele rus Vladimir Putin a ordonat marti ca parada militara care urma sa celebreze la 9 mai implinirea a 75 de ani de la victoria asupra Germaniei naziste sa aiba loc la 24 iunie, potrivit AFP.

- Duminica, Rusia a depașit de 200.000 de cazuri confirmate de Covid-19, cu o serie de noi infecții zilnice, fiind estimat ca, saptamana viitoare, Rusia sa fie țara cea mai afectata de pe continentul european de aceasta maladie. Autoritațile au raportat duminica 11.012 de noi cazuri de contaminare cu…

- Rusia a celebrat sambata 75 de ani de la victoria impotriva Germaniei naziste in Al Doilea Razboi Mondial, dar presedintele Vladimir Putin a anulat sine die parada militara traditionala din Piata Rosie din Moscova, din cauza coronavirusului, informeaza Reuters.

- Rusia urmeaza sa inaugureze pe 9 mai o catedrala imensa pentru a sarbatori 75 de ani de la victoria Armatei Roșii in fața Germaniei naziste in cel de-Al Doilea Razboi Mondial, iar pe pereții construcției apar mozaicuri cu Vladimir Putin, Iosif Stalin, dar și o scena care descrie anexarea Peninsulei…

