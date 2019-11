Stiri pe aceeasi tema

- Jihadista Ines Madani si-a contestat pedeapsa de 30 de ani de inchisoare pentru ca a incercat sa arunce in aer o masina langa Catedrala Notre-Dame din Paris, in 2016, a declarat marti avocatul sau Laurent Pasquet-Marinacce, relateaza AFP potrivit Agerpres Aceasta femeie, in varsta de 22 de ani, condamnata…

- Andrei Caramitru vine cu acuzații grave la adresa consultantului politic Cozmin Gușa. Fostul consilier al liderului USR Dan Barna susține ca Gușa are legaturi cu Rusia și KGB."Gușa Kuzmin, cel cu legaturi stranse cu Rusia și KGB - lanseaza un nou atac. Breaking news! Barna a avut legaturi…

- Femeia l-a dat in judecata pe fostul sot cerand despagubiri pentru cheltuielile facute cu logodna si nunta ce avea sa urmeze, printre care 2.000 de euro pentru inchirierea rochiei de mireasa, scrie cancan.ro. Aceasta si-a motivat actiunea prin faptul ca logodnicul a parasit-o dupa petrecerea…

- Multe dintre drumurile din judetul Arges sunt „praf”. Gropi uriase, „valuri” in asfalt, alunecari de teren – tot „meniul”! Un astfel de drum, o alternativa importanta la Dealul Negru cand acesta este aglomerat, este si drumul national dintre Curtea de Arges si Ramnicu Valcea. Dupa ani buni, drumarii…

- Rusia l-a convocat vineri pe ambasadorul iranian la Moscova dupa arestarea unei jurnaliste ruse la Teheran, acuzata de colaborare cu serviciile de informatii israeliene, potrivit AFP.Purtatoarea de cuvant a diplomatiei ruse, Maria Zaharova, a anuntat pe Facebook ca ambasadorul iranian a…

- OMV Petrom a fost obligata la plata unor despagubiri de 250.000 de euro catre familia unui copil care a murit intoxicat cu gaze de la o sonda precum și la plata unei amenzi penale de 1 milion de lei, pentru ucidere din culpa. Decizia Judecatoriei Ploiești nu este insa definitiva și vine dupa aproape…