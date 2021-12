Stiri pe aceeasi tema

- Rusia a efectuat marti un test reusit cu o racheta de croaziera lansata de pe un submarin din Marea Japoniei, informeaza agentia RIA citata de Reuters. Racheta Kalibr a calatorit peste 1000 de kilometri, atingand tinta localizata intr-un centru de antrenament in zona continentala rusa.Exercitiul…

- Rusia si-a desfasurat sistemul de aparare de coasta antiracheta Bastion intr-o parte izolata a lantului de insule Kurile din Pacific in apropierea Japoniei, a anuntat joi canalul TV Zvezda al Ministerului Apararii, citat de Reuters. Japonia revendica insulele Kurile de Sud detinute de rusi…

- ​De la tiparirea de cupoane valorice în loc de bani si pâna la cresterea de lebede negre pentru a fi mâncate, Coreea de Nord este fortata sa inoveze pentru a face fata problemelor economice si penuriei de alimente, în contextul blocajelor de la frontiera provocate de pandemia…

- Nave de razboi rusesti si chineze au efectuat prima lor misiune de patrulare comuna în partea de vest a Oceanului Pacific în perioada 17-23 octombrie, a anuntat Ministerul rus al Apararii sâmbata într-un comunicat, relateaza Agerpres.Moscova si Beijingul, care au organizat…

- Nave de razboi rusesti si chineze au efectuat prima lor misiune de patrulare comuna in partea de vest a Oceanului Pacific in perioada 17-23 octombrie, a anuntat Ministerul Apararii rus sambata intr-un comunicat, citat de Reuters. Moscova si Beijingul, care au organizat exercitii de cooperare…

- Un grup de 10 vase ale fortelor navale din China si Rusia au navigat luni prin stramtoarea care separa principala insula a Japoniei de insula nordica Hokkaido, a anuntat marti guvernul japonez, adaugand ca urmareste cu atentie astfel de activitati, transmite Reuters. Este pentru prima oara…

- Rusia a declarat vineri ca una din navele sale militare a alungat un distrugator al US Navy, care ar fi incercat sa incalce apele sale teritoriale in timpul exercitiilor navale ruso-chineze in Marea Japoniei, relateaza Reuters. Nu a existat niciun comentariu imediat din partea SUA. O…

- Prințesa Mako – nepoata actualului imparat Naruhito, a decis sa renunțe la titlu și la peste un milion de euro (compensatia guvernamentala care i se cuvine de drept dupa casatorie). Acest fapt a declanșat valuri uriașe atat in familia prințesei, cat și in presa nipona. Anuntul cu privire la hotararea…