Rusia a efectuat exerciții militare cu rachete balistice și de croazieră Fortele strategice ruse au efectuat ieri exercitii in cadrul carora au fost lansate in scop de antrenament rachete balistice si de croaziera, aplicatiile fiind supervizate personal de presedintele Vladimir Putin, comandantul suprem al armatei ruse, releva un comunicat al Ministerului rus al Apararii, citat de RIA Novosti si RBC. La aplicatii au participat structuri ale Fortelor de rachete strategice ruse, ale aviatiei strategice si un submarin nuclear din cadrul Flotei ruse a Nordului. Potrivit RIA Novosti, au fost executate teste ale rachetelor balistice „Yars” si „Sineva”. „Au fost lansate in… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

