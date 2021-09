Rusia: A doua zi de vot în alegerile parlamentare, după ce prima a fost marcată de numeroase acuzaţii de fraudă electorală A doua zi a alegerilor parlamentare a inceput sambata in Rusia, sectiile de votare deschizandu-se pe nu mai putin de 11 fusuri orare, relateaza dpa. Dupa inchiderea urnelor duminica, Rusia ar urma sa aiba o noua componenta a Dumei de Stat, de 450 de locuri, pentru urmatorii cinci ani, precum si mai multe noi administratii regionale si municipale. Totusi, votul a fost deja umbrit de alegatii de frauda extinsa. In prima zi de vot de vineri, observatorii independenti de la organizatia Golos au inregistrat circa 2.000 de incalcari procedurale - cele mai multe implicand fotografii si inregistrari video,… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

