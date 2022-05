Rusia și China au organizat primul exercițiu militar comun dupa ce Kremlinul a invadat Ucraina, relateaza cotidianul american The New York Times, citat de Sky News. Un oficial american de rang inalt a declarat pentru NYT ca guvernul american a urmarit exercițiul militar din nord-estul Asiei, in timp ce președintele Joe Biden se intalnea la […] The post Rusia a derulat primul exercițiu militar cu China, dupa invadarea Ucrainei appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .