Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Afacerilor Externe anunta ca Federatia Rusa a declarat ‘personae non gratae’ 10 persoane de la Ambasada Romaniei la Moscova, ca o reactie la gestul similar facut de catre Romania pe 5 aprilie 2022. Potrivit unui comunicat transmis, vineri, de MAE, decizia autoritatilor romane din aprilie…

