- Joi dimineața, au inceput sa sune sirenele de raid aerian in capitala ucraineana Kiev, precum și in regiunile sudice Herson și Nkolaev și in regiunea vestica Jitomir. Autoritațile indeamna civilii sa evacueze orașul.Analistii de la Institutul pentru Studiul Razboiului (ISW) cred ca Rusia a ajuns intr-un…

- Analistii de la Institutul American pentru Studiul Razboiului (ISW) cred ca Rusia a ajuns intr-un impas la Bahmut, cu „mai multi indicatori care sustin evaluarea ca fortele ruse din jurul Bahmutului au ajuns in punctul culminant", scrie The Guardian, informeaza News.ro. Fii la curent cu cele…

- Guvernul ucrainean a acuzat vineri autoritatile proruse din orasul ocupat Mariupol, din sud-estul Ucrainei, ca demoleaza ruinele teatrului dramatic din oras, bombardat in luna martie cu sute de civili refugiati inauntru, transmite EFE și Agerpres. ”Teatrul Dramatic din Mariupol nu mai exista. Fortele…

- Forțele rusești au lansat duminica aproape 400 de rachete in partea de Est a Ucrainei, conform președintelui Volodimir Zelenski, citat de The Guardian. In același timp, centrala nucleara din Zaporojie a fost din nou avariata de atacuri. “Cele mai aprige lupte se desfașoara, ca și inainte, in regiunea…

- Forțele ruse au lansat sute de tiruri de artilerie in estul Ucrainei, susține Volodimir Zelenski. Acolo se duc cele mai grele lupte. Dupa ce și-au retras forțele din Herson, rușii s-au concentrat pe intarirea prezenței in Donețk și Lugansk. In total, de la inceputul razboiului, Rusia a tras asupra orașelor…

- Comandantul-șef al armatei ucrainene, generalul Valeri Zalujni, afirma ca i-a transmis omologului sau american, generalul Mark Milley, ca „obiectivul Ucrainei este de a elibera intregul teritoriu ucrainean de sub ocupația rusa”, informeaza CNN . Zalujni a anunțat ca i-a spus generalului Milley, șeful…

- Vladimir Putin va continua, cel mai probabil, operațiunile militare in Ucraina pentru a deține teritoriile ocupate, pentru a caștiga altele noi și, de asemenea, pentru a crea condiții pentru incetarea sprijinului Occidentului pentru Ucraina. Aceasta concluzie este exprimata in raportatul Institutul…

- Ucraina a anuntat ca a facut progrese militare in regiunea estica Lugansk, pana acum controlata aproape in totalitate de ruși, a declarat miercuri guvernatorul ucrainean al acestei regiuni, Serhii Gaidai, informeaza AFP și Agerpres . „Acum este oficial. Eliberarea regiunii Lugansk a inceput. Mai multe…