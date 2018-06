Stiri pe aceeasi tema

- ​Au obținut victoria in minutul 95 contra Suediei, dar de aceasta data ulciorul s-a spart pe drumul anevoios spre optimi. Germania a fost invinsa de Coreea de Sud (2-0), iar Mannschaft-ul pleaca acasa inca din faza grupelor. Suedia (victorie cu 3-0) și Mexicul au obținut calificarea printre cele mai…

- Campioana mondiala Germania se mentine in cursa pentru depasirea grupei F de la Campionatul Mondial de fotbal din Rusia, dupa ce in aceasta seara a inregistrat prima victorie in competitie, 2 1 cu Suedia, la capatul unui meci interzis cardiacilor.Suedia a condus cu 1 0 Toivonen 32 , iar germanii au…

- A inceput partida in care Germania e obligata sa castige pentru a ramane la Campionatul Mondial, siuatie in care nemtii nu s-au gandit ca pot ajunge inainte de startul turneului. Situatia din grupa: Mexic 6p, Suedia 3p, Germania 0p, Coreea de Sud 0p.

- Germania și Suedia se intalnesc in aceasta seara intr-un meci extrem de important in configurația clasamentului din grupa F de la Mondial. Nemții sunt obligați sa caștige dupa eșecul neașteptat cu Mexic. ...

- Campioana mondiala Germania, invinsa de Mexic in meciul sau inaugural la Cupa Mondiala de fotbal din Rusia, va trebui sa abordeze urmatoarele meciuri din Grupa F ca pe niste finale, a opinat portarul Manuel Neuer, cu prilejul unei conferinte de presa la Vatutinki, baza teutonilor de langa Moscova,…

- Selectionata Suediei a invins reprezentativa Coreei de Sud cu scorul de 1 0 0 0 , luni, pe stadionul din Nijnii Novgorod, in Grupa F a Cupei Mondiale de fotbal din Rusia, transmite Agerpres.ro. Suedia a obtinut o victorie meritata, dintr un penalty transformat de Andreas Granqvist 65 , dupa un meci…

- RUSIA 2018. Begia și Anglia intra in hora, luni, la turneul final al Cupei Mondiale. Ambele echipe intalnesc adversare facile și spera sa inceapa cu un succes turneul. In primul meci al zilei de luni se vor infrunta Suedia și Coreea de Sud, de la ora 15:00. Astazi il vom vedea la lucru și pe The post…

- Selectionatele Suediei si Danemarcei, fost adversara a Romaniei in campania de calificare pentru Cupa Mondiala 2018, au incheiat la egalitate, 0-0, intr-un meci de pregatire pentru competitia din Rusia, sambata la Solna (Suedia). Danemarca va fi una din adversarele Frantei la Mondialul…