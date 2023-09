Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Estoniei, Kaja Kallas, a declarat ca spațiul cibernetic este primul camp de lupta in conflictul dintre Rusia și Ucraina și il considera de-a dreptul "o linie a frontului", nu doar un spectacol secundar in cadrul razboiului. "Acest lucru inseamna ca Ucraina trebuie susținuta cu armament, fonduri…

- Seful agentiei spatiale ruse a anunțat vineri ca rachetele balistice intercontinentale Sarmat (Satan II) ale tarii, care pot transporta zece sau mai multe focoase nucleare, au fost puse in stare de lupta, a relatat agentia de presa de stat RIA, potrivit News.ro.In iunie, Vladimir Putin a anuntat ca…

- UPDATE 6:20 - Ucraina a raportat luni lupte aprige de-a lungul intregii sale linii de front si "unele succese" in respingerea trupelor Moscovei intr-o parte din sud-estul tarii, unde fortele ucrainene incearca sa recucereasca teritoriul ocupat de Rusia, relateaza Reuters.UPDATE 4:00 - Zelenski: Ucraina…

- Un deținut rus despre care se crede ca a fost eliberat pentru a lupta alaturi de grupul de mercenari Wagner pe frontul din Ucraina este acuzat ca a comis o dubla crima in Rusia, dupa ce s-a intors de la razboi. Iar acestta nu este singurul caz, relateaza BBC.

- Un oficial ucrainean de rang inalt a declarat, duminica, ca discutiile din Arabia Saudita pentru progrese in vederea unei solutionari pasnice a razboiului cu Rusia au fost productive, insa Moscova a calificat reuniunea drept o incercare sortita esecului de a convinge sudul global sa sprijine Kievul,…

- Rusia a anuntat sambata ca a fost nevoita sa ridice de la sol un avion de vanatoare Sukhoi SU-30 pentru a intercepta deasupra Marii Negre o drona de recunoastere americana MQ-9A Reaper, care se apropia de frontierele rusesti si care in cele din urma s-a indepartat, relateaza agentiile AFP si EFE, informeaza…

- Șeful Statului Major al Apararii din Regatul Unit, amiralul Sir Antony David Radakin a declarat pe 4 iulie ca Rusia poate produce doar un milion de obuze de artilerie pe an, dupa ce a tras 10 milioane de obuze in Ucraina doar in 2022.

- China este deschisa sa lucreze impreuna cu Vietnamul pentru a intari comunicarea la nivel inalt si cooperarea dintre armatele tarilor, a declarat marti ministrul chinez al Apararii, Li Shangfu, la intalnirea sa cu omologul vietnamez, informeaza Reuters, potrivit Rador.In cadrul intalnirii de la Beijing,…