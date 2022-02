Framantarile din ultima perioada din USR au explodat, joi seara, intr-o ședința a Biroului Național in care Dacian Cioloș a amenințat ca demisioneaza daca partidul nu va fi de acord cu programul sau politic propus in ședința. Dan Barna l-a acuzat pe acesta ca vrea partidul „pe persoana fizica” și ca „nu poate sa mearga așa”. Ruptura din USR are legatura cu lupta pentru putere, in condițiile in care forul de conducere al partidului este controlat de „Team Barna” dupa alegerile de anul trecut. In ședința de joi seara, Dacian Cioloș a propus Biroului Național un program pentru perioada 2022-2024…