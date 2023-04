Stiri pe aceeasi tema

- Rupert Murdoch, presedintele Fox Corporation, a pus capat brusc logodnei sale, in condițiile in care mai erau doar cateva luni pana la nunta, conform unor surse apropiate mogulului media, in varsta de 92 de ani, relateaza The Guardian.

- La nici un an de cand a divorțat de Jerry Hall, Rupert Murdoch a anunțat ca s-a logodit cu noua sa iubita. Miliardarul, ajuns la 92 de ani, formeaza un cuplu cu Ann Lesley Smith, mult mai tanara cu 26 de ani.

- Magnatul media Rupert Murdoch a anunțat logodna cu partenera sa, Ann Lesley Smith, fost angajat al poliției, potrivit BBC.Murdoch, in varsta de 92 de ani, și Smith, in varsta de 66 de ani, s-au cunoscut in septembrie, la un eveniment organizat la podgoria miliardarului din California. Fii…

- Azi dupa-amiaza, organizatia USR Mures a sustinut o conferinta de presa, in care amfitrioni au fost domnii Adrian Giurgiu, deputat de Mures, si Radu Mihail, senator de Diaspora. S-a discutat despre construirea la Targu-Mures a Centrului de Arsi, proiect finantat din bani europeni prin PNRR, proiect…

- Procuratura Anticorupție informeaza ca Colegiul penal al Curții de Apel Chișinau a admis recursul avocaților in interesele invinuitei Tauber Marina, casind incheierea Judecatoriei Chișinau (sediul Ciocana) din 15 februarie 2023, astfel, revocindu-i obligațiile stabilite anterior prin decizia Colegiului…

- Un barbat din Constanța a fost prins baut la volan, pe Autostrada Soarelui. Șoferul iresponsabil, in varsta de 51 de ani, avea și permisul anulat. Cand a fost oprit de polițiștii calarașeni, el se indrepta catre București.

- In aceste zile cand totul s-a scumpit extrem de mult, nici macar zborul cu avionul nu mai pare atat de sigur și nu, nu vorbim de prabușirea avioanelor, ci de costul biletelor și, in cele din urma, din pacate, de companii care dispar și-și anuleaza zborurile. Presa occidentala de specialitate vorbește…

- Nicușor Dan, primarul general al Capitalei, a anunțat anularea definitiva a Planului Urbanistic Zonal al Sectorului 1, ca urmarea a ultimei decizii luare de Curtea de Apel București in ceea ce privește avizul de mediu.