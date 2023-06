Ruperea digului Carasuhat a dus la inundarea a 40 de hectare de teren cu diverse culturi agricole Aproape 40 de hectare de teren cu diferite culturi agricole au fost inundate ieri, dupa ce digul Carasuhat, care proteja o suprafața cultivata de diferite firme, s-a rupt, a anunțat Inspectoratul pentru Situații de Urgența Delta, scrie Rador. Voluntarii serviciului specializat din Primaria comunei Mahmudia și localnici au inceput intervenția aseara, iar in zona afectata au ajuns utilaje și incarcatura de piatra. CITESTE SI FOTO | Vești triste pentru romanii din Canada: A ars biserica celei mai vechi parohii ortodoxe de pe continentul american 08/06/2023 680 Un profesor acuza ca sindicaliști… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro CITESTE SI FOTO | Vești triste pentru romanii din: A ars biserica celei mai vechi parohii ortodoxe de pe continentul american 08/06/2023 680 Un profesor acuza ca sindicaliști…

Stiri pe aceeasi tema

- Aproape 40 de hectare de teren cu diferite culturi agricole au fost inundate joi dupa ce s-a rupt digul Carasuhat care proteja o suprafata cultivata de diferite firme, a anuntat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Delta.

- Lucratorii ISU, voluntarii serviciului specializat din Primaria comunei Mahmudia si localnici au inceput interventia la bresa in jurul orei 20,00, atunci cand au ajuns in zona afectata cu utilaje si incarcatura de piatra."In acest moment, piatra este aruncata in bresa digului cu scopul de a diminua…

- Suprafața afectata de apele revarsate pana in acest moment este estimata la aproximativ 30-40 de ha de culturi agricole, transmite ISU Tulcea, dupa ce un dig de protectie s-a rupt, joi, in zona Carasuhat, din zona comunei Mahmudia.„In jurul orei 20:00 forțele de intervenție au ajuns in zona breșei…

- Canada continua sa arda. Oficialii federali au avertizat luni ca vara aceasta ar putea provoca cele mai mari incendii din Canada din cauza vremii uscate și calde prognozata pentru o mare parte a sezonului. Incendiile din intreaga țara au ars deja peste 3,3 milioane de hectare de teren – o suprafața…

- 2 de pompieri cu 10 subofițeri din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgența Delta al Județului Tulcea intervin pentru localizarea și lichidarea unui incendiu de vegetație stuficola Intre localitațile Iazurile și Colina din jud. Tulcea. „Misiunea este una contracronometru deoarece in apropierea…

- Aproximativ 40 de hectare de pasune au fost inundate in localitatea Sipote din judetul Iasi, dupa ce un rau a iesit din matca, fiind totodata afectate o portiune de drum comunal si un pod. Potrivit prefectului de Iasi, Bogdan Cojocaru, exista riscul ca sase gospodarii sa fie inundate. Prefectul Bogdan…

- Pompierii au intervenit, vineri seara, pentru singerea unui incendiu de vegetatie uscata intre localitatile Sarinasuf si Plopu din comuna Murighiol. In judetul Tulcea, circa 15 hectare de vegetatie uscata au fost afectate de un incendiu izbucnit intre satele Sarinasuf si Plopu, din comuna Murighiol.…

- Circa 15 hectare de vegetatie uscata au fost afectate, vineri seara, de un incendiu aparut intre satele Sarinasuf si Plopu din comuna Murighiol, cauza probabila a evenimentului fiind focul deschis in spatii deschise, a anuntat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Delta.Pentru stingerea…