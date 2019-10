Stiri pe aceeasi tema

- Echipa feminina de baschet CS Phoenix-Stiinta Constanta a fost eliminata dramatic din Cupa Romaniei. Fetele antrenate de Carmin Popa si Ramona Coroama au intalnit, miercuri seara, in deplasare, formatia ACS KSE Targu Secuiesc, in mansa a doua a primului tur din Cupa Romaniei. In prima partida, constantencele…

- Echipa feminina de baschet CS Phoenix-Stiinta Constanta a inceput cu dreptul aventura din Cupa Romaniei. Jucatoarele antrenate de Carmin Popa si Ramona Coroama au primit, la Sala Sporturilor, vizita celor de la ACS KSE Tg. Secuiesc. Formatia de la malul marii a prestat un joc consistent, chiar daca…

- Echipele feminine de baschet Phoenix Stiinta Constanta si ACS KSE Tg. Secuiesc s au intalnit in aceasta seara pe litoral in Cupa Romaniei.Partida le a revenit baschetbalistelor echiei gazda antrenori, Carmin Popa si Ramona Coroama , scor 61 58, dupa ce oaspetele au condus la pauza mare cu 31 27.Pe sferturi,…

- Echipa feminina de baschet CS Phoenix Stiinta Constanta a obtinut, sambata, prima victorie din actualul sezon. Jucatoarele antrenate de Carmin Popa si Ramona Coroama s-au impus, cu scorul de 80-44, in partida disputata, la Sala Sporturilor din Constanta, impotriva Rapidului Bucuresti. Punctele echipei…

- Echipa CS Phoenix Stiinta Constanta a inregistrat a doua infrangere consecutiva in Liga Nationala de baschet feminin.Sportivele pregatite de Carmin Popa si Ramona Coroama au jucat in deplasare, pe terenul CSM-ului Alexandria, in etapa a doua a campionatului. Chiar daca au castigat doua sferturi, scor…

- In prima etapa din Liga Nationala de baschet feminin, sezonul 2019-2020, echipa CS Phoenix-Stiinta Constanta a suferit un esec usturator, sambata, la sala „Tomis” din strada Flamanda, in duelul cu ACS Sepsi SIC Sf. Gheorghe. Campioana en titre s-a impus cu un neverosimil 178-31 (98-4), baschetbalistele…

- Formatia feminina de baschet Phoenix Stiinta Constanta debuteaza, sambata, 5 octombrie, in editia 2019 2020 a Ligii Nationale, Seria Est. Echipa de pe litoral porneste la drum in noul sezon cu un nou staff tehnic si cu mai multe noutati in lot, iar in prima etapa se dueleaza pe litoral, in sala "Tomisldquo;…

- Federatia Romana de Baschet a stabilit sistemul de desfasurare si componenta celor doua grupe regionale ale Ligii Nationale de Baschet Feminin. Dupa impartirea echipelor a fost stabilit si programul primei parti a sezonului competitional 2019 – 2020. Formatia noastra, CSM Targoviste, face parte din…