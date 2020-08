Stiri pe aceeasi tema

- Delegatii participanti la Conventia Nationala a Partidului Democrat din SUA, care a inceput luni la Milwaukee, statul Wisconsin, au transmis un mesaj in favoarea diversitatii si impotriva injustitiei rasiale, tinand un minut de reculegere in memoria lui George Floyd, un barbat afro-american decedat…

- Jasmine Archer-Jones, 23 de ani, Miss Swimsuit Marea Britanie 2019 a fost ștearsa de pe site-ul competiției dupa ce ea și iubitul ei au postat pe facebook mesaje impotriva mișcarii ”Black Lives Matter”, relateaza Daily Mail.Tanara a și afirmat ca ea nu a vazut dovezi cum ca afro-americanul George Floyd,…

- Poliția britanica a anunțat ca a arestat un barbat în legatura cu darâmarea de luna trecuta a statuii comerciantului de sclavi Edward Colston, un incident care a declanșat o dezbatere majora în Regatul Unit despre trecutul colonial al țarii, relateaza Reuters.Demonstranții…

- O statuie a lui George Washington din Portland, Oregon, a fost daramata de catre protestatari joi noapte, potrivit CNN, in ajunul zilei in care se marcheaza 155 de la abolirea sclaviei. Duminica, protestatarii au scos in afara unui liceu din Portland, o statuie a lui Thomas Jefferson, al treilea președinte…

- Inginer care lucra la interfata pentru utilizatori, Brandon Dail, a scris pe Twitter ca a fost concediat pentru ca l-a criticat public pe un coleg care a refuzat sa includa o declaratie de sprijin pentru miscarea Black Lives Matter in documentele pe care le publica. Tweet-ul a fost publicat…

- Zeci de mii de australieni au iesit sambata, 6 iunie, in strada in intreaga tara pentru a denunta inegalitatile rasiale, incalcand restrictiile guvernului in contextul pandemiei de Covid-19, relateaza AFP, citata de Agerpres.Protestul de la Sydney, care a reunit, conform CNN, peste 10.000 de persoane,…

- Meghan, ducesa de Sussex si sotia printului Harry al Marii Britanii, a vorbit despre moartea lui George Floyd, afro-americanul care a decedat saptamana trecuta in timp ce se afla in custodia politiei din Minneapolis, relateaza DPA. "Dupa cum am vazut cu totii in ultima saptamana, ce se intampla in tara…

- Facebook "colaboreaza cu angajatii si consultantii nostri pe drepturi civile pentru a identifica, la nivel local si national, organizatii care pot utiliza in cel mai eficient mod fondurile acum", a anuntat CEO-ul si cofondatorul. De asemenea, platforma Instagram, detinuta de Facebook, si-a…