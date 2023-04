Condusa permanent de Stiinta Petrosani, dupa o repriza in care a jucat mai mult cu om in minus, Politehnica a incheiat cu 20 de minute de foc si au smuls victoria in ultimele secunde, printr-un eseu realizat de Curcan si transformat cu sange rece de Michiduta. Scor final, 19-18 (0-12) si Poli ramane neinvinsa in grupa Era clar ca meciul de sambata cu Stiinta Petrosani, disputat in etapa a III-a a Ligii Nationale de rugby (grupa a II-a) este piatra de incercare a Politehnicii, calculele hartiei aratand formatia de pe Valea Jiului usor favorita in disputa cu elevii lui Cosmin Ratiu, Mihai Stuparu…