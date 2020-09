Stiri pe aceeasi tema

- Pe iubitorii sportului cu balonul oval de pe Bega ii asteapta o noua finala „clasica”. SCM Rugby Timisoara s-a impus ieri la limita in fata Stelei Bucuresti, scor 21-20, in semifinalele nationale si o va infrunta in ultimul act pe rivala CSM Stiinta Baia Mare. Banatenii au avut o misiune dificila –…

- Otilia Mihaela Zaharia și Razvan Macovei au caștigat medaliile de aur la competiția care a avut loc la Turnu Severin Campionatul Balcanic de culturism și fitness, care a avut loc vinerea și sambata trecute, la Drobeta Turnu Severin, a adus o noua și remarcabila performanța sportivilor formați și pregatiți…

- George Adam, argint la sulița și din nou Corina Ilinoiu, bronz la 200 metri Mario Dobrescu, cel mai bun timp din concurs la 100 metri in serii, 10.78, s-a accidentat in finala și a pierdut aurul, care era ca și caștigat! Bucureștiul a gazduit, vineri și sambata, la Stadionul Ionalda Balaș Soter, finala…

- Romania a caștigat toate cele patru confruntari din grupa B a FIBA U17 Skills Challenge Echipa Romaniei a participat, incepand cu 13 august, la faza europeana a calificarilor pentru FIBA U 17 Global Skills Challenge, competiție de indemanare in regim de viteza. Din lotul Romaniei fac parte zece jucatori,…

- Primaria Focșani a anunțat insolvabilitatea pentru 118 locuitori ai municipiului, care nu pot fi executați silit pentru datoriile catre bugetul local. In cazul acestor persoane, municipalitatea a anunțat ca au fost emise acte administrative fiscale, respectiv procese-verbale de declarare a starii de…

- Persoana disparuta depistata de polițiști La data de 30 iunie a.c., ora 15.30, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Focșani, in timp ce efectuau activitați de patrulare pe bulevardul București din localitate, au depistat o tanara de 20 de ani, din județul Neamț, care figura in bazele de date…

- Ultimul act al Campionatului Național va avea loc in luna august Singura formație focșaneana ramasa in competiție pentru sezonul 2019-2020, CSM 2007 – LPS, baschet U 18, va participa la turneul final al Campionatului Național, programat pentru luna august, și care va avea loc, ”foarte probabil, la Timișoara,…