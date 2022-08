Stiri pe aceeasi tema

- Numarul de cazuri COVID creste in Capitala. Potrivit sefului Directiei municipale pentru Sanatate, Boris Gilca, 2 677 de noi infectati s-au inregistrat saptamana trecuta, cu 1 083 mai multe decat in saptamana precedenta.

- Circa 1600 de cazuri COVID-19 au fost inregistrate saptamina trecuta in capitala, cu aproximativ 700 mai mult decit saptamina precedenta. Anunțul a fost facut astazi de șeful Direcției generale asistența medicala și sociala, Boris Gilca, la ședința operativa a serviciilor municipale. Potrivit sursei…

- Situația epidemiologica in municipiul Chișinau ramine sub Cod Portocaliu de infecție cu COVID-19, dupa ce in saptamina 11-17 iulie s-au inregistrat aproximativ 900 de cazuri noi de infecție cu noul tip de coronavirus, anunța șeful Direcției generale asistența medicala și sociala, Boris Gilca, in cadrul…

- Specialiștii din sanatate atenționeaza populația despre pericolul scaldatului in bazinele din municipiul Chișinau. In urma prelevarii mai multor probe, pe plaja de la Vadul lui Voda a fost depistat vibrionul de holera. In ședința operativa de astazi a serviciilor municipale ale capitalei, șeful Direcției…

- Un focar de COVID-19 a fost inregistrat la un centru de refugiați din sectorul Botanica al Capitalei, a anunțat Boris Gilca, șeful Direcției generale asistența medicala și sociala, in cadrul ședinței operative a serviciilor municipale. 12 copii ucraineni cu COVID-19 care erau cazați in acest centru…

- Saptamina trecuta, numarul cazurilor de COVID-19 a crescut cu circa 50 la suta in capitala. Anunțul a fost facut astazi de șeful Direcției generale asistența medicala și sociala, Boris Gilca, la ședința operativa a serviciilor municipale. Potrivit sursei citate, autoritațile in sanatate au inregistrat…

- Un centru de zi pentru adolescenții și maturii cu autism va fi creat in capitala. Un acord in acest sens a fost semnat astazi de catre șeful Direcției generale asistența medicala și sociala (DGAMS) a municipiului Chișinau, Boris Gilca, și directorul executiv al asociației obștești „SOS Autism”, Aliona…

- Circa 500 de cazuri de infecții enterovirale au fost inregistrate saptamina trecuta in capitala, cu peste 100 de cazuri mai mult decit in saptamina precedenta. Datele au fost oferite agenției de catre șeful Direcției generale asistența medicala și sociala a municipiului Chișinau, Boris Gilca, transmite…