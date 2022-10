Rugăciunea către Sfântul Dimitrie cel Nou. Cea mai puternică Rugaciunea catre Sfantul Dimitrie cel Nou este foarte importanta azi. Creștinii ortodocși il sarbatoresc azi pe Sfantul Dumitru cel Nou sau Sfantul Cuvios Dimitrie Basarabov, ocrotitorul Bucurestiului. De Sfantul Cuvios Dimitrie cel Nou tradiția spune ca este bine sa ajuți oamenii care iți cer ajutorul și nu trebuie sub nicio forma sa faci treburi gospodarești in aceasta zi. Dar, cel mai important, este sa te rogi cu tot și din tot sufletul! Rugaciunea catre Sfantul Dimitrie cel Nou. Doua rugaciuni puternice Rugaciunea I: Pe noi care te fericim cu credinta si praznuim prin glasuri de lauda pomenirea… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol: puterea.ro

