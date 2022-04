Rugăciune pentru ziua Paște, pentru vindecare și sănătatea familiei In ziua de Paște este recomandat sa ne rugam și sa-i mulțumim lui Dumnezeu pentru tot ceea ce avem. Va prezentam una dintre cele mai puternice rugaciuni, pentru ajutor, vindecare și sanatatea familiei. ”Stapane Doamne, Dumnezeul nostru, Cel ce ne‑ai invrednicit pe noi a trece vremea cinstitului si dumnezeiescului post de patruzeci de zile, care s‑a insemnat de Tine si s‑a dat noua prin Tine; Cel ce ai pus noua pocainta pentru mantuirea sufletelor si curatia trupurilor si spre izgonirea demonilor; Care ne‑ai aratat noua spre inchinare chipul cinstitei Tale cruci si ne‑ai daruit sa o sarutam cu… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

