- Sfantul Arhanghel Mihail și Sfantul Arhanghel Gavriil sunt doi dintre cei mai importanți arhangheli din teologia creștina. Ziua lor de sarbatoare, care are loc in fiecare an pe 8 noiembrie, este primita cu mare entuziasm și cu mult respect de catre cei care le poarta numele.In aceasta zi — considerata…

- Creștinii ii sarbatoresc pe 8 noiembrie pe sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil. De acesti sfinti sunt legate numeroase traditii si obiceiuri. In cultura și tradiția romaneasca, Sfinții Mihail și Gavriil sunt considerați doi dintre cei mai importanți arhangheli și sunt sarbatoriți in fiecare an cu…

- Andrei Ursu, fiul disidentului Gheorghe Ursu, a declarat, pentru News.ro, ca decizia Parchetului General de a formula o cerere de revizuire a hotararii prin care tortionarii tatalui sau au fost achitati este „o noua speranța” și spera ca „un complet nou de judecata”, sa aiba curajul sa dispuna redeschiderea…

- In aceasta luna, in ziua a saptesprezecea, pomenirea Sfantului Prooroc Osie Osea .Acesta se talcuieste mantuit, pazitor sau umbritor. Era fecior al lui Beyri din Balemot, din tribul lui Isahar. Si proorocind multe asupra lui Israel, a raposat, si a fost ingropat in pamantul lui cu pace. El a dat semn…

- De Ziua Internaționala a Persoanelor Varstnice și a Medicului, voluntarii Catedralei Naționale au vizitat, din nou, pacienții și specialiștii Centrului de Ingrijiri Paliative ”Sfantul Nectarie” al Arhiepiscopiei Bucureștilor. Ca de fiecare data, dupa ce le-au cantat cele mai frumoase pricesne, voluntarii…

- In aceasta luna, in ziua a opta, pomenirea Nasterii Preasfintei Stapanei noastre Nascatoarei de Dumnezeu si pururea Fecioarei Maria.Tatal Sfintei Fecioare, Ioachim, se tragea din neam imparatesc. Acesta cu toate ca si ducea la Dumnezeu darurile indoite, ca un iubitor de Dumnezeu si bogat ce era; dar…

- Explozia din Crevedia. Barbatul care a murit, sambata, intr-un poligon privat din judetul Dambovita, dupa ce s-a izbit cu motocicleta de un zid in timpul unei ore la scoala de conductori auto, era colonel in rezerva si lucrase la ISU Dambovita, ocupandu-se, in anul 2020, de verificarile care au dus…

- Potrivit tradiției Bisericii, Maica Domnului a fost inștiințata cu trei zile inainte de moarte de Sfantul Arhanghel Gavriil ca va trece din lumea aceasta la viața veșnica. Apostolii, care erau raspandiți in lume pentru a propovadui Evanghelia, au fost aduși prin puterea lui Dumnezeu la patul ei de moarte,…