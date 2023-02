Stiri pe aceeasi tema

- In rubrica ”Puls Juridic” discutam cu Lucia Pascaru, avocat in Baroul Iași, despre discriminarea și harțuirea la locul de munca. Ascultați live ”Puls Juridic” in fiecare miercuri de la 12.40, http://www.radioiasi.ro/asculta-live/ sau pe frecvențele Radio Iași 1053 KHz AM, 90,8; 94,5 si 96,3 MHz…

- Instituțiile publice nu mai pot solicita contribuabililor dosar cu șina, potrivit prevederilor legale intrate in vigoare la inceputul anului. Masura se va aplica insa din 4 iulie 2023. Despre noile modificari legislative ce privesc administrația publica discutam in rubrica Puls Juridic cu domnul Dan…

- Contractul de vanzare- cumparare prin care vanzatorul ii transmite cumparatorului proprietatea unui imobil, in schimbul unei sume de bani, poate fi incheiat in cateva zile la notar. Ce acte sunt necesare și ce taxe trebuie achitate vom afla de la notarul Bogdan Florea, membru al Camerei Notarilor Publici…

- Discutam in rubrica de astazi despre campaniile de prevenire a infracțiunilor in perioada sarbatorilor de iarna. Invitata noastra este doamna agent șef Ramona Nechifor din cadrul Biroului de Analiza și Prevenire a Criminalitații al Inspectoratului de Poliție Județean Iași. Ascultați live ”Puls Juridic”…

- Alocațiile de stat, ajutoarele pentru ingrijirea copilului bolnav, bursele de studii acordate de stat sau ajutorul de deces fac parte din categoria veniturilor care nu pot fi poprite. Ce venituri pot fi urmarite pentru datorii și cum puteți anula poprirea ne explica executorul judecatoresc Bogdan Tufeanu.…

- Bunurile cumparate in timpul relației de concubinaj sunt ale partenerului care le-a achiziționat. Despre drepturile și obligațiile concubinilor discutam in rubrica ”Puls Juridic” cu Geanina Drian, avocat in Baroul Iași. Ascultați live ”Puls Juridic” in fiecare miercuri de la 12.40, http://www.radioiasi.ro/asculta-live/…

- Discutam in rubrica ”Puls Juridic” despre fenomenul muncii „la gri”. Ce este munca subdeclarata și ce sancțiuni risca angajatorii ne explica Costel Grojdea, inspector sef al Inspectoratului Teritorial de Munca Iași. Ascultați live ”Puls Juridic” in fiecare miercuri de la 12.40, http://www.radioiasi.ro/asculta-live/…

- Persoanele care au fost victime ale accidentelor rutiere sau rudele acestora pot primi daune pentru traumele suferite. Cum se acorda aceste despagubiri și cine le platește explica Dragoș Dublea, avocat in Baroul Iasi. Ascultați live ”Puls Juridic” in fiecare miercuri de la 12.40, http://www.radioiasi.ro/asculta-live/…