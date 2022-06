Rubla, sănătate beton! Sancțiunile occidentale, frecție la piciorul de lemn Rubla ruseasca a ajuns miercuri la 52,3 pentru un dolar, o creștere de aproximativ 1,3% fața de ziua precedenta și cel mai puternic nivel din mai 2015. Foarte departe de prabușirea sa la 139 fața de dolar la inceputul lunii martie, cand SUA și Uniunea Europeana au inceput sa aplice sancțiuni fara precedent impotriva Rusiei […] The post Rubla, sanatate beton! Sancțiunile occidentale, frecție la piciorul de lemn first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Luni, rubla rusa s-a marit cu aproximativ 4% fața de dolar și euro, revenind la maximele multianuale atinse saptamana trecuta, susținuta de controalele de capital și de o perioada de impozitare de sfarșit de luna. Pana la ora 13:50, rubla era cu 4% mai puternica fața de dolar. Ea caștigase 4,4% pentru…

- Rubla și-a reluat miercuri caștigurile fața de dolar in contextul in care bursa de la Moscova s-a redeschis dupa doua zile libere generate de sarbatorirea "Zilei Victoriei" in al Doilea Razboi Mondial, relateaza HotNews.ro.Astfel, moneda naționala a Rusiei a ajuns sa se aprecieze cu peste 11% fața de…

- Grupul producatorilor de petrol OPEC+, care include si Rusia, a convenit joi o noua crestere modesta a productiei pentru luna iunie, pe fondul ingrijorarilor persistente cu privire la cererea mai slaba din China si la scurt timp dupa ce Uniunea Europeana, cel mai mare bloc comercial din lume, a prezentat…

- Sancțiunile occidentale impuse Rusiei la sfarșitul lunii februarie au facut ca rubla sa scada la minime fara precedent, ceea ce a determinat Banca Centrala a Rusiei sa dubleze ratele dobanzilor pana la 20% și a starnit temerile ca economia țarii s-ar putea prabuși. De atunci, rubla și-a revenit in mare…

- Dupa o prabușire istorica in urma ofensivei militare a Rusiei in Ucraina, rubla a inregistrat o revenire spectaculoasa, susținuta de controale stricte de capital și exporturi de energie. Dar analiștii spun ca succesul este in multe privințe artificial și nu este de bun augur pentru sanatatea economiei…

- Uniunea Europeana (UE) condamna acțiunile trupelor ruse din orașele ucrainene, a declarat Josep Borrell, inaltul reprezentant al UE pentru Afaceri Externe și Politica de Securitate. Acesta a aratat ca UE va susține in continuare Ucraina și va accentua sancțiunile impotriva Rusiei. Articol realizat de…

- Australia va aplica un tarif suplimentar de 35% pentru toate importurile din Rusia și Belarus, a anunțat joi Departamentul de Afaceri Externe și Comerț australian, intr-un comunicat de presa, potrivit CNN. „Australia va emite o notificare oficiala prin care retrage dreptul la tarif preferențial prin…

- Sancțiunile impuse Rusiei au facut ca UE sa fie lipsita de o buna parte din resursele sale, asta pentru ca Federația Rusa exporta 11% in necesarul de grau al statelor membre UE. Cand vine vorba despre turtele de rapița, Rusia asigura jumatate din necesarul Europei. Și 34% din turtele de floarea-soarelui…