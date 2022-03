Rubla rusească, zlotul polonez şi forintul unguresc au scăzut luni la minime record In schimb, monedele tarilor din America Latina, bogate in marfuri, au continuat sa depaseasca performanta monedelor din tarile emergente din Europa. In cadrul unor volume mici, rubla a scazut cu peste 8%, pana la un minim de 133,50 fata de dolar, an cadrul tranzactiilor interbancare. Tranzactiile bursei MOEX din Moscova este probabil sa ramana oprite pana miercuri. ”Exista o oferta aproape infinita si o cerere foarte mica pentru activele rusesti in acest moment – ​​nimeni nu doreste sa fie asociat cu acestea. Pe termen scurt si mediu, ceea ce va determina cu adevarat cererile (comerciantilor)… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

